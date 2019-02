Autovelox piazzati sulla litoranea Pioggia di ricorsi contro il Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Battaglia a colpi di carte bollate sulle multe scattate sul tratto pulsanese della litoranea. A darne notizia è il consigliere comunale di opposizione Angelo Di lena che sottolinea come siano molti i ricorsi presentati contro le sanzioni scattate con i photored.«L'installazione degli autovelox lungo la litoranea pulsanese, e a breve ne saranno attivati altri - scrive il consigliere pulsanese - si è rivelata per il Comune un vero e proprio boomerang ai danni dello stesso ente, visti i risultati dei ricorsi proposti dai cittadini. Le multe agli automobilisti si sono, infatti, scontrate con la dura realtà delle molte cause perse dal comune contro chi ha fatto ricorso. La situazione doveva essere esaminata nel consiglio comunale ddi sabato, ma non si sa ancora per quale motivo la maggioranza a poche ore dal dibattito ha ritirato il punto riguardante 15.023,56 euro di sentenze esecutive passate persino come debiti fuori bilancio».Di Lena chiede la dismissione degli autovelox ed evidenzia tutte le presunte lacune di questa operazione considerata da molti solo un modo per fare cassa.«Dalle risultanze delle sentenze emesse dai giudici di pace di Taranto - aggiunge il consigliere - è emerso che alcune apparecchiature autovelox installate nei vari siti in oggetto non erano omologate, mancavano delle periodiche verifiche e validazioni e non erano posizionati in luoghi idonei. Quanto accaduto è un fatto grave che fa riflettere perché denota un certo pressapochismo da parte del Comune nel gestire questa vicenda. La pioggia di ricorsi ai danni del Comune - continua Di Lena - è la testimonianza di quanto questa situazione sia sfuggita di mano. In molte controversie perse contro gli automobilisti sono stati riscontrati anche difetti di notifica da parte del Comune e casi di prescrizione. E' accaduto, persino, che il Comune non ha depositato la documentazione fotografica dei rilevamenti fatti con gli autovelox». Uno spaccato che ha innescato le critiche da parte del rappresentante dell'opposizione verso la maggioranza.«Occorre ribadire - spiega - che la responsabilità delle scelte operate nella vicenda autovelox ricade su tutta sulla giunta la quale ha deciso in piena autonomia l'installazione degli stessi e a chi affidarsi per omologazione, verifica e validazione delle attrezzature, mai dimostrati in giudizio e, quindi, evidentemente inesistenti. Personalmente - conclude - ritengo che gli autovelox rappresentino un'inutile deterrente. Sarebbe stato meglio investire nella realizzazione di strade più sicure, coprendo le buche prodotte dalle piogge, predisponendo dei guardrail, rifacendo l'asfalto dove necessario».