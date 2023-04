Potenziare la sicurezza stradale, limitando la velocità dei veicoli al confine tra la statale 100 e statale 7, nei pressi dello svincolo autostradale. Il Comune di Massafra ha dato l’ok all’installazione di un autovelox fisso. L’apparecchio sarà montato nei prossimi mesi e permetterà di alleggerire il lavoro degli agenti della Polizia Locale, oggi spesso impegnati nel controllo della velocità, in alcuni tratti di strada, con strumentazione mobile.

L’entrata in funzione sarà preceduta da un’attività di pre-esercizio. La decisione è nata dal fatto che, sulla base dei controlli effettuati, il comando della Polizia Locale ha rilevato la propensione di parecchi utenti di questa arteria stradale molto frequentata, a non rispettare il limite di velocità di 70 chilometri orari.

Il Comune di Massafra, attraverso la delibera di Giunta dello scorso 31 marzo, ha previsto che nel 2023 le sanzioni della Polizia Locale porteranno un’entrata 700mila euro: proventi per violazione dei limiti di velocità (ex articolo 142 del vigente codice della strada) pari a 600mila euro; proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (ex articolo 208 del codice della strada), pari a 100mila euro.

Gli interventi per la sicurezza

Ammodernamento e messa a norma della segnaletica stradale, manutenzione del manto di strade di proprietà, acquisto di attrezzature in dotazione al corpo di polizia locale in vista di controlli capillare sul territorio di competenza. Così il Comune di Massafra intende investire i proventi delle multe comminate nel 2023.

Dagli allegati alla delibera si evince che, per quanto riguarda la destinazione proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, detratti 180mila euro per “Fondo crediti di dubbia esigibilità entrate da sanzioni” e 40mila euro per “spese di postalizzazione”, la rimanente somma, pari a 380mila euro, sarà così utilizzata: 45mila euro per nolo automezzi; 22mila euro per progetti finalizzati al miglioramento del traffico; 5.236 euro oneri progetti finalizzati al miglioramento del traffico; 1.870 Irap progetti finalizzati al miglioramento del traffico; 70mila euro per la segnaletica stradale manutenzione e acquisto; 14mila euro prestazione di servizi; 42mila euro prestazione di servizi autovelox; 106mila euro per prestazione di servizi (Esternalizzazione Ufficio Verbali); 1.894,00 euro sgravi e restituzioni di sanzioni amministrative; 37mila euro previdenza complementare integrativa operatori di polizia locale; 10mila acquisto arredo e attrezzature d’ufficio; 1.000 euro per acquisto armamento; 8mila euro per software gestionali; 7mila euro potenziamento strumenti (acquisto etilometro, drone, sanzionamento mobile); 9mila euro sistema rilevazione Ztl e manutenzione.

Per quanto concerne, invece, la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, accantonati 30mila euro per “Fondo crediti di dubbia esigibilità entrate da sanzioni” e 7mila euro per le “spese di postalizzazione”, 31.500 euro (pari al 50% della rimanente somma di 63mila euro) potrà essere così utilizzato: 7.875 euro per segnaletica ed attrezzature; 7.875 euro per interventi di manutenzione strade e segnaletica finalizzata al miglioramento della viabilità stradale; 15.750 euro per prestazione e servizi.

Tuttavia, non meno del 25% della somma (7.875 euro) dei 31.500mila euro dovrà essere utilizzata per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione segnaletica delle strade; un altro 25%, infine, sarà utilizzato per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche con l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale.