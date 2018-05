© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sopportava la fine della loro relazione. Così, aiutato da un amico, si è vendicato contro la sua ex. Prima le ha danneggiato l'auto e poi, di fronte alle sue rimostranze, ha pensato bene di aggredirla con schiaffi e pugni. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della sezione Volante sono intervenuti nel centro cittadino, dove era stata segnalata la presenza di due giovani armati rispettivamente di un bastone da baseball ed un’ascia. Dalla segnalazione giunta, i poliziotti hanno appreso che i due avevano appena danneggiato l’autovettura dell’ex compagna di uno loro per poi allontanarsi. La donna avvertita dell’episodio era così scesa per strada incontrando il suo ex convivente che, spalleggiato dal suo amico, l’ha immediatamente aggredita colpendola con un pugno allo stomaco ed uno schiaffo al volto. In due contro una donna, insomma, una vera impresa di cui essere fieri. Gli agenti dopo aver raccolto tutte le notizie, li hanno rintracciati poco distante nei pressi dell’abitazione di uno dei due. La successiva perquisizione in casa ha poi permesso agli agenti di recuperare nello scantinato di uno dei fermati la mazza da baseball e l’ascia con una lama di 40 cm. con manico in legno usati in precedenza.I due sono stati accompagnati negli uffici della Questura e dopo le formalità di rito denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato di arnesi atti ad offendere, danneggiamento e minacce aggravate.