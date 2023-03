Auto contromano in centro città: non si ferma all'alt, preso dopo un folle inseguimento

La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno arrestato nella scorsa notte un 25enne tarantino, presunto responsabile dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. Poco dopo le 23, una pattuglia dei Carabinieri, intercettando una Fiat Panda che percorreva contromano le vie limitrofe a Piazza Fontana, intimava l’alt al solo conducente a bordo che, di tutta risposta, ignorava la presenza dei militari, accelerando la marcia nei vicoli della Città Vecchia a Taranto.

Dopo numerose svolte per le strette strade del Borgo antico, per poi tornare più volte in Piazza Fontana, il soggetto, sempre inseguito dai Carabinieri, imboccava il Ponte di Pietra e, a seguire, la strada statale 7 in direzione Massafra, dove veniva intercettato da due equipaggi della Squadra Volante, già allertati a seguito della segnalazione della Sala Operativa 112 a tutte le Forze di Polizia.

Le manovre pericolose

Nonostante fosse inseguito da pattuglie dei militari e dei poliziotti, il fuggitivo non ha esitato a porre in essere manovre evasive e pericolose, zigzagando al fine di evitare di essere affiancato o sorpassato, mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri automobilisti in transito. Dopo essere rientrato in città, giunto nei pressi dello svincolo con via Attilio Stazzi, il conducente ha speronato lateralmente l’autovettura della Polizia di Stato, che urtava violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’inseguimento è continuato ad opera dei militari dell’Arma dei Carabinieri, il cui veicolo è stato violentemente speronato dalla Fiat, provocando l’urto contro il marciapiede di sinistra.