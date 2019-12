Auto contro un cantiere sulla statale, un morto e due feriti

Un morto e due feriti. È il bilancio del tragico incidente stradale di poco fa sulla statale 106 Jonica all'altezza di Castellaneta. La strada è stata chiusa al traffico. Sono queste le prime notizie su un sinistro avvenuto sulla strada in direzione Reggio Calabria, in corrispondenza del km 467,400. L'incidente, la cui dinamica è in corso di accertamento, ha coinvolto un veicolo, che ha tamponato un furgone di un’impresa Anas presente sul posto per lavori di manutenzione. Nell’impatto il conducente dell’autovettura è deceduto, mentre sono rimaste ferite due persone, di cui un operaio dell’impresa.

Attualmente è stata disposta anche la chiusura della carreggiata in direzione Taranto, con blocco momentaneo della circolazione, che riprenderà solo sulla corsia di marcia. Il traffico è deviato sulla viabilità di servizio, al km 470,000. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Carabinieri, il 118, i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.