Auto contro camion della polizia: due agenti feriti a seguito dell'incidente. Un’auto che viaggiava in direzione Manduria, si è scontrata con un camion tecnico della polizia di Stato. Due agenti che erano a bordo del mezzo pesante sono rimasti feriti in maniera non grave, mentre il conducente della Giulietta è rimasto miracolosamente illeso.

La dinamica



È successo nel primo pomeriggio di oggi sul tratto di provinciale che collega Fragagnano con Sava. Per cause in corso di aggiornamento, i due mezzi sono venuti in contatto ad un incrocio canalizzato di recente realizzazione all’uscita di Fragagnano.

I soccorsi



Un’ambulanza del 118 intervenuta per soccorrere i feriti ha trasportato i due agenti feriti al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria mentre l’automobilista è rimasto sul posto non avendo riportato traumi importanti. I rilievi sono toccati ai carabinieri.