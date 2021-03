Aumentano i contagi: possibili restrizioni nelle scuole delle province di Taranto e di Bari

Possibili chiusure per le scuole di Taranto, come per quelle di Bari, a causa dell'allargamento dei contagi da coronavirus. E' questo lo scenario che viene ipotizzato dal sindaco del capoluogo regionale Antonio Decaro per le due province.

«Sapevamo che l'indice di contagiosità per fortuna è ancora sotto il valore di 1 e quindi restiamo gialli, ma è molto probabile che, dalle verifiche che stanno facendo in queste ore, quell'elemento nuovo introdotto dal Decreto della presidenza del consiglio dei ministri dei 250 contagi in più settimanali su 100mila abitanti per le province di Bari e Taranto potrebbe portare a restrizioni sulle scuole». Questo è quanto affermato dal sindaco di Bari, Antonio Decaro,

parlando della situazione della pandemia e di eventuali nuovi provvedimenti.

«Le decisioni - ha aggiunto - le può prendere soltanto la Regione su limitati territori sulla base del tracciamento,

quindi solo le Regioni conoscono le modalità con le quali si diffonde il contagio e lo sanno attraverso i Dipartimenti di

prevenzione. Quello che posso dire è che - ha concluso Decaro - è molto probabile che ci saranno restrizioni sulle scuole».

In alcuni paesi della provincia di Taranto si è già passati alla linea dura contro assembramenti e altre forme di aggregazione con ordinanze dei sindaci dei paesi interessati dai maggiori focolai di Covid.