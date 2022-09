Atti persecutori in famiglia, due uomini finiscono in carcere

In distinte operazioni in provincia di Taranto i carabinieri hanno arrestato e portato in carcere due uomini per atti persecutori.

Violazione del divieto di avvicinamento

A San Marzano di San Giuseppe è finito in manette un giovane di Francavilla Fontana (Brindisi): già sottoposto alla misura cautelate del divieto di avvicinamento alla ex compagna, è stato sorpreso dai militari davanti all'abitazione della donna.

A Pulsano, invece, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 30enne del luogo che, incurante dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alla parte offesa, è stato sorpreso davanti all'abitazione dei parenti.