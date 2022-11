Bando per assumere 315 assistenti tecnici presso l'Arsenale di Taranto

Promosso il bando per l'assunzione di 315 assistenti tecnici presso l'Arsenale di Taranto. «Si tratta di un risultato maturato nella passata legislatura grazie all'impegno concreto mostrato dall'onorevole Ubaldo Pagano e dell'allora ministro della Difesa Lorenzo Guerini che ha firmato la scorsa estate, il decreto che ora ha portato al bando», il commento del senatore e commissario provinciale del Pd ionico, Antonio Misiani.

Carenza d'organico

«Questo - sostiene Misiani - non può che essere considerato un successo di cui il Partito Democratico deve andare orgoglioso, se si pensa che se ne parlava da anni, ma solo di recente si è giunti ad una certezza. Senza dubbio questo innesto non sarà risolutivo del problema, dati gli importanti problemi di carenza d'organico dovuti al fatto che sono molti i lavoratori andati in pensione negli ultimi anni e molti quelli che ancora andranno, ma rappresenta un punto di partenza mirato ad irrobustire i numeri del personale in attività».

Il sindaco Melucci

Sull'argomento interviene anche il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, osservando che «la prospettiva di nuove assunzioni rafforza quel rapporto secolare che c'è tra la struttura militare e la città. Un rapporto che si evolve e matura, grazie alla cantieristica, agli investimenti previsti dal Cis e, non ultima, alla vocazione museale e cinematografica dell'Arsenale. È un ottimo risultato sul quale ha lavorato il Pd nella sua totalità».