In cambio di 200mila euro promette un'assunzione: arrestato

TARANTO - Millantando amicizie in una nota azienda ha promesso a un collega di far assumere suo figlio dietro corresponsione di somme di denaro necessarie per «sistemare la documentazione». Così, nel giro di circa 5 anni, sarebbe riuscito ad ottenere dai genitori dell'uomo in cerca di lavoro 200mila euro. Per questo un 40enne di Massafra (Taranto) è stato arrestato dalla Polizia con le accuse di truffa aggravata in concorso, estorsione, furto e sostituzione di persona. Per gli stessi reati è stata denunciata la convivente.

LA TRUFFA