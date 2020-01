Associazione a delinquere, ricettazione e uccisione di aninali: sei arresti

Maxi operazione all’alba dei carabinieri di Castellaneta con l'arresto di sei persone accusate di “associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di furti”, “ricettazione” e “uccisione di animali”. Su ordinanza di applicazione del gip del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura jonica sono finiti in carcere D.G.A. 34enne, A.M. 40enne e B.M. 40enne; ai domiciliari invece C.R. 20enne, L.D. 30enne e P.V. 38enne, tutti italiani e residenti a Palagiano. Le indagini, avviate dal novembre 2018 al marzo 2019, hanno consentito di mettere in luce la struttura organica e l’operatività di un sodalizio dedito alla commissione di furti in abitazioni rurali e in danno di aziende agricole, da cui venivano sistematicamente asportati attrezzi agricoli, arnesi da lavoro e cospicue quantità di carburante per autotrazione. L’operazione, denominata San Diego (in memoria di Diego, un cane di razza volpino barbaramente ucciso da uno dei malviventi durante un furto), trae origine dalle varie denunce sporte dalle vittime che messe a sistema con una meticolosa analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno consentito l’identificazione degli otto componenti dell’organizzazione criminale, di cui 6 destinatari del provvedimento restrittivo in esame e 2 che affronteranno le fasi successive del procedimento penale, in stato di libertà.

Nelle indagini sono emersi 23 furti e 18 episodi di ricettazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA