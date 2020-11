Assalto nelle campagne, i lupi sbranano due asini di razza pregiata

Ancora un raid di lupi nelle campagne di Martina. Due asini della pregiata razza Martina Franca sono stati sbranati a pochi chilometri dal centro urbano. I due asini sono stati ritrovati a circa tre chilometri dalla città, all'interno di un bosco in contrada Madonna del Pozzo, una delle più popolose della campagna martinese, praticamente a ridosso del centro urbano, in un'area parallela alla statale 172 che collega Martina alla frazione di San Paolo. E proprio di un'azienda zootecnica di San Paolo sarebbero i due asini ritrovati sbranati nella prima mattinata, lasciati a pascolare in un'ampia area boschiva i cui confini lambiscono quelli di alcune abitazioni private.

LEGGI ANCHE Due lupi nelle campagne del Brindisino: mai così vicini

Sono stati gli stessi residenti di alcune villette di contrada Madonna del pozzo a fare la macabra scoperta.

Ultimo aggiornamento: 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA