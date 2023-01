Asilo senza riscaldamento, dirigente in ospedale dopo la lite col vicesindaco

Il ritardato rifornimento del gasolio per il riscaldamento delle scuole comunali è costato un rimprovero coi fiocchi al responsabile dell’area tecnica del comune di Manduria. L’aggressione verbale, secondo i presenti oltremodo violenta, è stata causa di malore per l’ingegnere comunale costretto a ricorrere alle cure mediche per il forte stato di agitazione.

Lo scontro

La furiosa lite ha visto ieri protagonisti il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione, Vito Andrea Mariggiò e l’ingegnere Claudio Ferretti, dipendente di ruolo dell’ente messapico. La reazione del politico è esplosa al termine dell’incontro avuto con una delegazione di genitori che lamentavano la mancanza di riscaldamento nell’asilo nido Sacra Famiglia. Preso atto del disservizio, l’assessore ha individuato nell’ingegnere la responsabilità di tanto, così si è recato nel suo ufficio per sfogare la sua rabbia. La discussione tra i due e le voci a volume altissimo hanno fatto il giro del palazzo. Sarebbero volate parole pesanti al limite delle ingiurie, tanto da far crollare l’ingegnere che ha abbandonato il posto di lavoro per farsi accompagnare in ospedale.