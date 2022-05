Arresti, denunce e contravvenzioni: controlli a tappeto dei Carabinieri di Taranto

Arresti per lesioni ed estorsioni, diversi deferimenti e denunce. È il risultato del servizio ad alto impatto dei carabinieri di Taranto finalizzato a prevenire e reprimere l’illegalità diffusa in città, con l’impiego di tutte le articolazioni operative.

Nello specifico, i militari della Compagnia Carabinieri di Taranto hanno arrestato per lesioni ed estorsione un 43enne pregiudicato tarantino, il quale ha ferito, con un coltello, un 32enne del luogo, suo conoscente, al fine di estorcergli una somma di denaro per la restituzione di uno smartphone. Arrestato anche un 40enne pregiudicato tarantino, su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Taranto per il cumulo di diverse sentenze di condanna.

Deferimenti, denunce e sequestri

Tanti deferimenti inoltre tra cui un 33enne pregiudicato del luogo, per il furto di quattro monopattini elettrici; un 50enne pregiudicato del luogo, per il furto di una bicicletta; un 31enne pregiudicato della provincia di Taranto, per l’incauto acquisto di un monopattino di provenienza illecita; un 56enne pregiudicato del luogo, quale autore di borseggio, compiuto ai danni di una anziana donna; un 25enne del luogo, perché controllato al di fuori della propria abitazione sebbene fosse in isolamento fiduciario, in quanto positivo al covid-19.

E ancora nelle maglie dei militari sono finiti un 46enne pregiudicato del luogo, per maltrattamenti in famiglia; un 30enne pregiudicato del luogo, per spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di gr. 25 di hashish e di vario materiale per il confezionamento; un 33enne pregiudicato della provincia di Brindisi, per spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di 20 grammi di hashish e 5 di cocaina; 4 pregiudicati del luogo per evasione, in quanto, sebbene sottoposti agli arresti domiciliari, a seguito dei prescritti controlli, non sono stati trovati nelle rispettive abitazioni.

Infine, sono stati segnalati alla Prefettura di Taranto 52 persone trovati in possesso di stupefacenti per uso non terapeutico (complessivamente sequestrati 132 grammi di hashish, 35 di cocaina e 7 di eroina). Inoltre, nel corso di vari posti di controllo alla circolazione stradale, sono state controllate 107 persone a bordo di 93 automezzi, elevate 21 contravvenzioni e sequestrate 3 autovetture