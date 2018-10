Armi e droga nascoste in un casolare. La Polizia arresta un ventinovenne grazie alle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato dagli agenti del commissariato di Grottaglie il 29enne Ciro D'Angelo. L'uomo nascondeva in un casolare alla periferia della città delle ceramiche un fucile di assalto kalashnikov con 15 cartucce nel caricatore. D'Angelo è stato arrestato per detenzione illegale di arma da guerra e delle munizioni. Inoltre, in un cespuglio vicino al casolare le unità cinofile hanno trovato tre panetti di hascisc, del peso complessivo di circa 300 grammi, e a poca distanza un giubbotto antiproiettile. Gli investigatori hanno proceduto all'arresto dell'uomo dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste all'ingresso del casolare che era nella disponibilità del 29enne.