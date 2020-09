Armati di mitra, tentano la rapina al portavalori alle poste. Panico tra i clienti

Ultimo aggiornamento: 18:56

Scene da film questa mattina a San Giorgio Jonico , in provincia di Taranto . Un commando di malviventi, probabilmente quattro, ha bloccato un furgone portavalori all'ingresso dell'ufficio postale di via Cadorna minacciando gli addetti alla sicurezza con l'uso delle armi, pare dei mitra. Tuttavia i banditi non sarebbero riusciti nel loro intento.Panico tra i clienti e i passanti, rifugiatisi in una vicina ferramenta. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani che hanno bloccato le strade attigue ma al momento dei rapinatori non ci sono tracce anche se proseguono le ricerche.