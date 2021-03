La Diocesi di Taranto risponde alle polemiche: «Non vogliamo via preferenziale»

Nessun favoritismo. Nessuna richiesta di via preferenziale per rientrare prioritariamente nella campagna vaccinale. L'Arcidiocesi di Taranto spegne le polemiche che erano sorte nelle ultime ore e spiega quanto accaduto.

«In relazione alle polemiche sulle vaccinazioni anti Covid effettuate in questi giorni ai sacerdoti dell'Arcidiocesi di Taranto, questa stessa Arcidiocesi intende precisare e chiarire di non aver mai auspicato, chiesto e preteso trattamenti di favore, o corsie preferenziali e privilegiate, verso gli esponenti del clero».

APPROFONDIMENTI VACCINI In Puglia, più di 31mila adesioni (51% della platea) tra... LA DENUNCIA «A Taranto paziente positivo costretto a restare 28 ore in...

LA NOTA UFFICIALE

L'Arcidiocesi in una nota a firma del portavoce don Emanuele Ferro si difende e precisa: «Ci si è solo limitati a prospettare alle autorità la situazione delicata in cui gli stessi sacerdoti operano ogni giorno, a stretto contatto con le comunità di riferimento, e i potenziali rischi insiti in questa situazione. Non è stato mai rivendicato in nessuna occasione, e a nessun soggetto preposto, la priorità del vaccino anti Covid ai sacerdoti. È avvenuta solo una semplice informativa della situazione» e «le autorità hanno quindi ammesso a vaccinazioni anche i sacerdoti».

L'Arcidiocesi aggiunge che «le vaccinazioni sono partite dai sacerdoti più anziani e fragili» e «il piano regionale anti Covid della Puglia ha previsto dal 22 marzo 2021 la possibilità di vaccinare il personale delle comunità religiose: il piano - evidenzia - fa riferimento ad una serie di categorie e indica chiaramente i Luoghi di comunità». Sul contatto con i cittadini e i relativi rischi, l'Arcidiocesi ricorda infine che «le parrocchie, già nella prima fase della pandemia, quando la situazione a Taranto non aveva raggiunto gli attuali livelli di criticità, sono state un importante avamposto in termini di aiuto, assistenza e solidarietà».