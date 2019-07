ArcelorMittal-sindacati, è scontro: sciopero proclamato per il 2 agosto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno sciopero per l'intera giornata di venerdì 2 agosto. Fiom, Fim e Uilm hanno proclamato un'astensione dal lavoro al reparto Ima terzo e quinto sporgente gestito da ArcelorMittal. La protesta è dovuta all'utilizzo da parte della multinazionale dell'acciaio di compagnie portuali per il carico di materiale a fronte di lavoratori in cassa integrazione ordinaria.Le organizzazioni sindacali, dopo aver verificato che allo sporgente 1 si stanno effettuando operazioni di caricamento coils sulla nave Johann da parte di una compagnia esterna, hanno ritenuto inaccettabile e inqualificabile l'atteggiamento di Am in merito alla gestione della cassa integrazione dopo che l'azienda stessa ha deciso unilateralmente di ridurre le attività di carico navi.«Davvero singolare, per non dire incredibile, il comportamento di ArcelorMittal - ha dichiarato Biagio Prisciano, segretario generale aggiunto della Fim Cisl Taranto -. Un conto è parlare di scarico delle materie prime (nell'ambito del sequestro del IV sporgente ndc), diverso è nel caso dell'imbarco coils, attività che può essere tranquillamente svolta, come hanno sempre fatto, dai dipendenti diretti interessati dalla procedura di Cigo». «Ricordiamo che il siderurgico ha bisogno di urgenti lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria e in cassa integrazione finiscono anche i manutentori, cioè coloro che questi lavori devono effettuarli» ha aggiunto il rappresentante sindacale.In merito invece ai consueti incontri in esecuzione al verbale di accordo del 15 luglio al Mise, ieri è stato il turno delle aree Acciaieria e Produzione calcare. La task force si è focalizzata su alcuni progetti già in esecuzione tra cui: nuova postazione preparazione siviere in automatico; studio di fattibilità del sistema di aspirazione fumi della paniera integrandolo all'attuale sistema di aspirazione della lingottiera; verifica dell'utilizzo dell'attuale fog cannon al fine di rendere sempre più efficiente l'abbattimento delle polveri e studio di fattibilità su opere di mitigazione. Per la bagnatura delle strade, l'azienda fornirà un piano dettagliato dei percorsi e dei tempi di percorrenza.Oggi è previsto un nuovo incontro con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza che verterà sull'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale e sulle nuove procedure. Riunione a cui non parteciperà l'Unione sindacale di base che ha definito inutile la task force formata dai gestori che sino a oggi hanno disatteso tutte le promesse relative alla manutenzione degli impianti, e da sindacati che nel rispetto della propria etica sindacale non dovrebbero aver bisogno di firmare protocolli di intesa per tutelare i lavoratori. Gli interventi dell'Usb sugli impianti fatiscenti continueranno a produrre denunce nei confronti del gestore ArcelorMittal.Il sindacato di base ha evidenziato come Am non ottemperi a prescrizioni inerenti alle captazioni dei fumi nel reparto CCO4 dello stabilimento di Taranto ed inoltre annulla il revamping degli impianti: è quanto emerge a seguito di una ispezione svolta ieri insieme agli ispettori dello Spesal che prendendo atto della situazione critica nel reparto Colata Continua 4 redigeranno un verbale che riporterà quanto constatato.L'ispezione è proseguita nell'area Grf (Gestione Rottami Ferrosi) dove, alle ore 8 di ieri mattina, è avvenuta un'esplosione durante le consuete operazioni di versamento delle paiole. «Durante le operazioni di scorifica che si svolgono all'interno delle cappe mobili depolverate del reparto Grf, una reazione tra la paiola e il letto di svuotamento ha provocato qualche lieve danno alla cappa Sud. Nessun lavoratore è rimasto coinvolto». Lo ha precisato la stessa azienda aggiungendo che «all'interno del Grf, dallo scorso dicembre, così come previsto dalle prescrizioni del Dpcm del 29 settembre 2017, sono state attivate le cappe mobili utili all'aspirazione delle emissioni che si generano durante le attività».