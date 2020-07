ArcelorMittal da agosto chiede altre 13 settimane di cassa integrazione

Ultimo aggiornamento: 12:16

ArcelorMittal, gestore dello stabilimento siderurgico di Taranto , annuncia una nuova fase di cassa integrazione dal 3 agosto prossimo. Sarà una cassa integrazione ordinaria, per “un periodo presumibile di 13 settimane”, per 8152 dipendenti tra quadri, impiegati e operai.ArcelorMittal spiega in una lettera inviata oggi ai sindacati che “a causa dell’emergenza epidemiologica Covid 19 ancora in atto in tutto il territorio nazionale ed internazionale, i cui effetti continuano ad avere riflessi in termini di calo di commesse e ritiro di ordini prodotti”, l’azienda “si trova nelle condizioni di dover procedere ad una riduzione della propria attività produttiva”.Nella lettera si parla di “parziale blocco delle attività produttive, manifatturiere distributive e commerciali che hanno reso difficilissimo, per altro, anche la chiusura degli ordini e delle fatturazioni visto il drastico calo registrato in questi mesi dei volumi e di conseguenza delle attività produttive”.Attualmente è in corso (partita peraltro soltanto dal 3 luglio scorso) la cassa integrazione chiesta con la causale del calo di lavoro post Covid a Taranto per un numero massimo di 8150 dipendenti.