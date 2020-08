«ArcelorMittal al risparmio a discapito degli impianti»: la denuncia del sindacato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un utilizzo eccessivo degli ammortizzatori sociali a discapito delle manutenzioni e della gestione razionale della forza lavoro. L’accusa dei sindacati nei confronti di ArcelorMittal non è nuova ma è rimpolpata da un nuovo attacco della Fiom Cgi l. A distanza di pochi giorni dal riavvio del reparto PLA/2 (produzione lamiere), si è determinato un ridimensionamento del personale. Infatti, ArcelorMittal ha deciso di collocare in cassa integrazione i lavoratori della squadra disponibile, ossia coloro che subentrano in determinate condizioni a coprire dei vuoti. Tale situazione ha già causato, a seguito della rottura della marcatrice, qualche rallentamento della produzione di lamiere e potrebbe avere dei risvolti negativi sull’aumento del lavoro straordinario. Con una turnazione in cui si effettuano i tre turni giornalieri, compresi il sabato e la domenica, è inevitabile che in assenza del rimpiazzo si determini una programmazione di lavoro straordinario.«ArcelorMittal prosegue con la sua politica di tagli alle manutenzioni e agli organici tecnologici ritardando, pertanto, interventi previsti sugli impianti – spiega Francesco Brigati, coordinatore di fabbrica per la Fiom Cgil – in merito alla denuncia del 16 maggio, siamo stati ascoltati da una commissione dell’Inps e, dopo un primo verbale, stiamo stilando una relazione che evidenzi tutte le anomalie sull’utilizzo improprio della cassa integrazione». Il rischio che i sindacati paventano, nemmeno troppo segretamente, è che l’azienda stia facendo di tutto per aggiustare i conti dopo mesi di disastri aumentati oltretutto dalla crisi Covid. Un piano che però sacrificherebbe altre questioni fondamentali come sicurezza, ambiente e, non ultimo, la tenuta sociale della fabbrica a causa dei tanti dipendenti in cassa integrazione. «Un amministratore delegato non può avere come unico obiettivo il pareggio di bilancio di un’azienda ma è indispensabile porsi anche degli obiettivi a medio e lungo termine, per garantire gli standard di sicurezza ambientale e del lavoro con una seria programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria – prosegue Brigati - Allo stato attuale, invece, sembra che si voglia perseguire l’obiettivo del pareggio di bilancio tagliando sul personale, sulle manutenzioni, sul mancato pagamento all’indotto e abbassando il costo del lavoro attraverso il dumping contrattuale nell’ambito delle gare d’appalto».Su quest’ultimo tema, la Fiom preannuncia un’altra battaglia per impedire che si possa determinare un abbassamento del costo del lavoro che significherebbe bassa professionalità e alto rischio di infortuni. Una situazione resa ancora più complessa dal tergiversare sul fronte trattativa tra governo e Mittal. Sono ormai mesi che si rincorrono voci su un ingresso di Invitalia nelle quote societaria – proprio in questo ambito rientrerebbe la necessità di Am Italia di intervenire sui conti – e sulla possibilità di un nuovo piano industriale. Incontri e negoziati che al momento non hanno determinato alcuna svolta e, quasi certamente, occorrerà attendere gli esiti delle prossime elezioni. In Puglia, soprattutto. «Tutto questo accade sotto gli occhi di un governo che ad oggi non ha ancora chiarito con i sindacati e le istituzioni locali cosa intende fare del futuro ambientale e occupazionale della provincia jonica – chiude Brigati- Un’attesa estenuante per i lavoratori e i cittadini che rischia di diventare una bomba sociale».