Appello per Aurora, affetta da un tumore raro: servono soldi per l'operazione all'estero

Corsa contro il tempo per Aurora: servono 250mila euro per l'operazione all'estero. Via alla raccolta fondi. E’ il giorno del saggio di danza. La piccola Aurora zoppica e dal quel 19 giugno, la sua famiglia sprofonda nel peggiore degli incubi. «Mi chiamo Nico e sono un papà disperato perché alla mia piccola e meravigliosa Aurora, di sei anni, è stato diagnosticato un tumore molto aggressivo al cervello chiamato DIPG (glioma intrinseco del ponte encefalico) con bassissime possibilità di sopravvivenza». Inizia così l’appello sulla piattaforma GoFundMe di Nico Cosacco, che ha lanciato una raccolta fondi per tentare una delicata operazione all’estero per sua figlia.

«È un tumore molto raro - spiega - e la ricerca non ha fatto passi avanti infatti: risulta inoperabile tranne per alcuni medici dislocati in Germania e Australia, che in cambio chiedono soldi, molti soldi».

Dalle parole di Nico Cosacco emerge una fortissima speranza mista a fiducia. «Questa campagna - scrive - serve a finanziare l'ultima speranza, la piccola luce in fondo al tunnel che potrebbe farci godere del sorriso di Aurora per qualche anno ancora». La campagna è attiva ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/tutti-uniti-per-aurora. Non c’è tempo da perdere. Aurora ha bisogno di un piccolo gesto di generosità da parte di tutti.