Anziano bullizzato e ucciso a Manduria, il gip conferma: tutti in carcere

La gip Paola Morelli ha accolto le richieste della pm Pina Montanaro e deciso per il carcere: gli otto ragazzi accusati di aver bullizzato e picchiato ripetutamente il 66enne di Manduria Antonio Stano, pensionato affetto da disturbi psichici, morto in ospedale il 23 aprile, saranno trasferiti nel carcere minorile Fornelli di Bari. Anche per i due maggiorenni, di 19 e 22 anni, sottoposti anch'essi a fermo il 30 aprile, la giudice ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere come richiesto dal pm Remo Epifani.Le accuse sono pesantissime: tortura, danneggiamento, violazione di domicilio e sequestro di persona aggravati dalla crudeltà. Ad incastrarli, i filmati contenuti sui cellulari dei giovani, filmati che hanno fatto il giro del web provocando sgomento, rabbia e indignazione.I cellulari sono stati sequestrati dalla polizia e sottoposti a una consulenza tecnica da parte di un perito nominato dalla Procura ordinaria e da quella dei minori di Taranto, coordinate dal procuratore Carlo Maria Capristo e dalla procuratrice Pina Montanaro.