Annuncio choc: "In queste condizioni, lo stabilimento ArcelorMittal chiuderà il 6 settembre"

In assenza di una soluzione al problema della protezione legale, l'ex stabilimento Ilva di Taranto chiuderà il 6 settembre, quando entrerà in vigore la legge che ha abolito l'immunità: lo ha detto l'ad di ArcelorMittal Europa, Geert Van Poelvoorde, a margine di una conferenza di Eurofer a Bruxelles. «Il Governo continua a dirci di non preoccuparci, che troverà una soluzione, ma finora non c'è niente. Quindi il 6 settembre l'impianto chiuderà. Abbiamo ancora due mesi, spero che il Governo trovi una soluzione, siamo aperti a discutere», ha detto. Fonti del Mise hanno giudicato "irresponsabili" queste dichiarazioni mentre il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha chiesto un immediato intervento del Governo.