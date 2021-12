Lo shopping non tira ma a Natale sarà pienone nei ristoranti

Poco shopping nelle vie del centro a Taranto ma sold out nei ristoranti per il pranzo di Natale. Si riaccendono i fornelli e stavolta, la ristorazione sembra davvero ripartire con grande fermento.

Lo confermano gli addetti ai lavori ed è inequivocabile visto che quasi ovunque, non c’è più posto libero per trascorrere la vigilia o il pranzo di Natale. I menù si aggirano tra i 30 e i 60 euro per persona e naturalmente, sono ammessi solo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati