Ancora contagi zero in terra jonica

È fermo ancora a 255 il numero totale dei contagiati da coronavirus nella provincia di Taranto.

Anche ieri il quotidiano bollettino epidemiologico della Regione Puglia, non assegnava nessun nuovo caso di Covid-19 sulle sponde dello Jonio, confermando così la condizione in discesa della curva che si registra ormai in tutte le province pugliesi.

Zero anche i decessi ieri, fermi anche quelli a venti dall'inizio dell'emergenza sanitaria che per numero esiguo di contagi, il più basso in Puglia, sta facendo del territorio ionico un fenomeno da studiare a livello nazionale.

Confortante anche il consuntivo quotidiano delle persone ricoverate nell'ospedale hub Covid San Giuseppe Moscati (che a breve, ne parliamo a parte, dovrebbe tornare alla sua vocazione di base con il ritorno degli oncologici ed ematologici trasferiti momentaneamente nella clinica Villa Verde).

Ieri il totale dei ricoveri segnava appena 49 persone facendo così scendere sotto il tetto dei cinquanta.

Numeri inimmaginabili appena dieci giorni fa quando le richieste di ricovero costringevano la struttura a trasferire i malati in altri ospedali Covid fori regione come il Miulli di Acquaviva della Fonti, in provincia di Bari.

Questa era la situazione reparto per reparto registrata alle 18 di ieri. Due ricoveri in rianimazione, unico reparto ad aumentare dopo tre giorni in cui l'occupazione segnava un solo posto; sempre in calo invece i due servizi di prima linea dell'infezione da Covid-19, le malattie infettive e la pneumologia rispettivamente occupate ieri da venti e diciassette persone quasi tutte con tampone positivo e con qualcuno in attesa di risposte al test. Erano dieci i degenti affidati al reparto di medicina Covid.

Nell'altra struttura che la Asl ha dedicato alla lotta contro la pandemia, quella del presidio di Mottola, i pazienti ricoverati erano cinque, anche questi in numero stazionario da diversi giorni.

Si tratta di ex malati che avevano contratto il pericoloso virus per cui erano stati ricoverati nella terapia intensiva e che, superata la fase acuta, necessitano di un trattamento specialistico per la riabilitazione respiratoria.

