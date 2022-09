Ambasciatore italiano ucciso in Congo, il sindaco Melucci riceve i genitori

«Sono state intense le emozioni provate durante la visita a Palazzo di città dei genitori di Luca Attanasio, diplomatico, ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo, ucciso in un agguato il 22 febbraio 2021. Salvatore, il papà di Luca, è tarantino e questo rende il legame con lui ancora più forte». Così il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci a margine della visita in Municipio dei genitori di Luca Attanasio.

Il ricordo di Melucci

«Era - ricorda ancora il primo cittadino - uno dei più giovani ambasciatori italiani al mondo e si era distinto per la particolare dedizione verso i più deboli, i bambini, vittime di guerre tremende e dimenticate. Centinaia le testimonianze fotografiche che dimostrano come fossero il centro del suo lavoro, vissuto - conclude il sindaco - come una missione di vita».