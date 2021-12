Allarme per la scomparsa di un uomo di 51 anni

Da quasi 24 ore non si hanno notizie di un uomo di 51 anni di Torre Santa Susanna in provincia di Brindisi, giunto venerdì pomeriggio in provincia di Taranto per raccogliere funghi. L'allarme è stato lanciato da due amici, anche loro della cittadina brindisina, con la quale lo scomparso aveva organizzato la battuta nei boschi tra Crispiano e Massafra, in provincia di Taranto. I tre si sono divisi per raccogliere funghi e al momento di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati