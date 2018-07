Sequestrate 16 tonnellate di alimentari: erano scaduti da anni e avevano le etichette ritoccate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alimentari scaduti anche da anni ma "rinfrescati" grazie a etichette ritoccate. Scoperta choc dei Carabinieri del Nas di Taranto che, unitamente ai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato una verifica ispettiva presso un deposito all’ingrosso di prodotti surgelati e hanno denunciato il suo amministratore per tentata frode in commercio. All’interno del deposito, infatti, i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di prodotti alimentari la cui scadenza, a volte superata anche da alcuni anni, era stata modificata mediante l’applicazione di etichette contraffatte. Nel corso degli accertamenti i Carabinieri del Nas hanno rinvenuto diversi alimenti in cattivo stato di conservazione poiché custoditi in locali non autorizzati ed interessati da carenze igienico sanitarie. Al fine di tutelare la salute pubblica, i militari hanno sequestrato una cella frigorifero e le 16 tonnellate di alimenti congelati/surgelati che vi erano custoditi. L’attività commerciale, inoltre, è stata sospesa in quanto i Carabinieri del Nil hanno rilevato a loro volta molteplici e gravi violazioni di carattere penale e amministrativo, concernenti le disposizioni di contrasto al lavoro irregolare, la tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e l’installazione di impianti audiovisivi non autorizzati.