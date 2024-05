Alessandro Greco torna in tv con Unomattina: «Mi è mancata la continuità che speravo. La fede la condivido con mia moglie. Difficile parlare di castità in televisione»

Alessandro Greco dal 3 giugno, con Greta Mauro, condurrà Unomattina Estate. Un nuovo inizio. Perché per lui è sempre stato così. «Siamo figli della gavetta, quella dura. Quando raschi il fondo del barile devi solo crederci e rialzarti». Ma il programma del mattino non è una novità. «Ho fatto tutto, la diretta non mi spaventa. Faremo compagnia a chi non va in vacanza. Avevo condotto Effetto Estate con Benedetta Rinaldi e Rita Forte, sono allenato».

Alessandro Greco torna in tv

A La Repubblica racconta che da bambino, in casa «mi rifugiavo nella fantasia perché il contesto familiare non era avvolgente: poco calore, rari gesti di affetto.

Invece il pubblico me lo dimostrava, l’applauso era una carezza. Nel 1998 quando ricevetti il Telegatto per Furore Corrado mi disse la cosa più bella: “Mia moglie parla più di te che di me”».

Fu una bella rivincita personale racconta alla collega Silvia Fumarola. «Soprattutto rispetto al periodo dell’adolescenza, quando mi sfottevano per il fisico, sono alto un metro e 90, ed ero piuttosto grosso. Ero il primo a disagio, al mare indossavo la maglietta, ancora oggi tendo a vestirmi con abiti di una taglia più grande».

Il ricordo di Raffaella Carrà

La svolta arrivò grazie a Raffaella Carrà. «Quello che hanno fatto per me Raffaella e Japino è incredibile: diedero fiducia a un semisconosciuto».

Nonostante la sua fiducia, gli ascolti record con Furore la carriera di Alessandro Greco è sempre stata una montagna russa. «Ho rifiutato cose che non mi convincevano. Ma certo, dopo gli anni felici, non c’è stata la continuità che speravo. Da una parte lo metti in conto, dall’altra dispiace, quando fai un mestiere con cui esprimi la tua attitudine. Però ho il dono della fede e mi sono aggrappato alla famiglia, a mia moglie Beatrice Bocci».

La religione

Alessandro è un uomo di fede. Ne parla tanto, la condivide con sua moglie. Lo fece anche in televisione quando due anni fa, ospite a “Oggi è un altro giorno” parlò della castità. «Con Beatrice ci siamo sposati nel 2008 e in chiesa sei anni dopo. Non era un’ostentazione, ma una scelta legata a un periodo, nell’ambito di un cammino di fede. Hanno scritto di tutto. Non è facile affrontare certi temi...».