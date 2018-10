Agguato in pieno centro a Taranto: giovane ferito a colpi di pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo hanno gambizzato mentre si trovava in via Cesare Battisti, nel pieno centro abitato di Taranto. Paura, intorno alle 13, nella trafficatissima arteria cittadina, proprio nei pressi di un istituto di credito. Nel mirino dei sicari un tarantino di 32 anni, contro il quale sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. La vittima è stata subito soccorsa e condotta nel vicino ospedale Santissima Annunziata. Sul posto gli uomini della Squadra Mobile della Questura jonica per i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del grave episodio.