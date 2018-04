© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vanno a pulire l'area del concertone del Primo Maggio a Taranto e vengono aggrediti. Brutta avventura l'altra notte, intorno all'una, per gli operatori dell'Amiu, la municipalizzata per la nettezza urbana. Arrivati per disinfestare l’area che sarà gremita di spettatori, sono stati apostrofati in malo modo da un soggetto probabilmente in stato di alterazione alcolica. Un fatto di per sé censurabile che poi però è ulteriormente degenerato. Gli uomini dell’Amiu hanno immediatamente allertato la Polizia che è immediatamente arrivata sul posto disponendo la sospensione del servizio in corso, alla luce di quanto accaduto.Amiu in una nota sottolinea che l’episodio ha risvolti penali. Il presidente Tagliente e l’assessore Motolese hanno censurato duramente quanto accaduto la notte scorsa agli operatori Amiu. Un’aggressione che ha reso necessario l’intervento della Polizia e l’interruzione del servizio che gli operatori stavano svolgendo a supporto dell’organizzazione del “concertone” «dalla quale Amiu e Comune si aspettano una forte collaborazione, per quanto in suo potere, nelle attività di contrasto a questi episodi».