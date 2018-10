Picchiati i calciatori del Martina, partita sospesa a Bari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutta pagina di calcio quella che si è vissuta ieri al campo comunale “Sante Diomede” del quartiere San Paolo di Bari, casa della Vigor Liberty, neonata società partita con il titolo sportivo del Mola. La partita è stata sospesa alla fine del primo tempo. Sabato era arrivata la decisione del Prefetto di Bari che ha chiuso le porte dell’impianto per motivi di ordine pubblico in quanto previsto di spalti non a norma. Con la squadra de Martina in vantaggio per una rete a zero, nell’intervallo tra primo e secondo tempo il match è stato sospeso. Al termine dei primi 45 minuti, mentre facevano rientro negli spogliatoi, i giocatori del Martina Calcio sono stati aggrediti. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine l'arbitro ha deciso la sospensione dell’incontro.