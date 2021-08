Aggrediscono una donna per rubarle il cellulare: nei guai padre e figlio

Rapina in trasferta nei pressi della stazione di Taranto. Ai danni di una giovane alla quale è stato sottratto il cellulare.

Sono stati rintracciati e fermati dai Carabinieri gli autori della rapina. Si tratta di un padre e di un figlio della provincia di Brindisi.

I due avrebbero circondato una ragazza originaria della città di Padova alla stazione ferroviaria di Taranto. Prima l'avrebbero circuita per poi aggredirla e rubarle il cellulare.

Nella rapina la ragazza ha riportato delle lesioni, fortunatamente non gravi.

I due sono quindi scappati. Non per molto, però. Visto che i carabinieri li hanno rintracciati dopo la denuncia della giovane. Si tratta di un 50enne di Francavilla Fontana che è stato arrestato per rapina e lesioni ed è stato trasferito in carcere a Taranto. Il figlio, invece, é stato denunciato in stato di irreperibilità.