Acquario Green a Taranto: dal Cipe sbloccata la delibera

Nelle ore che hanno preceduto il conferimento a Mario Draghi dell'incarico per la formazione del governo, il sottosegretario Mario Turco annuncia quello che può essere considerato probabilmente l'ultimo atto dell'esecutivo Conte II per Taranto. È stato il premier uscente infatti, nella serata di martedì, a firmare la delibera numero 80 del 15 dicembre 2020 che sblocca il finanziamento per la realizzazione dell'Acquario green.

Il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha assegnato le risorse necessarie per concretizzare il progetto lanciato dallo stesso Turco (il soggetto proponente del progetto è il Mibact), che prevede la creazione di un Osservatorio sul Mar Piccolo, per la tutela della biodiversità, la ricerca universitaria e scientifica; l'implementazione e la valorizzazione della produzione della mitilicoltura locale; la creazione di spazi adibiti al salvataggio, recupero, e riabilitazione di specie marine protette e ad attività di cetaceo terapia per persone con disabilità e autistiche.

«L'Acquario green - ha commentato il sottosegretario tarantino con delega alla Programmazione economica e agli investimenti - sarà anche un grande attrattore turistico-culturale, grazie al suo centro digitale-didattico, per i Giochi del Mediterraneo 2026 che si svolgeranno nella città di Taranto».

Il costo complessivo dell'intervento è di cinquanta milioni di euro, di cui: 1,5 milioni resi disponibili dalla struttura di missione Investitalia per la progettazione preliminare e definitiva che è stata già avviata; 48,5milioni a valere su risorse Fsc 2014-2020 da destinare a progettazione esecutiva, realizzazione della struttura e copertura degli oneri connessi.

«La tempistica di attuazione proposta - spiega il senatore del MoVimento Cinque Stelle - prevede il completamento della progettazione definitiva entro la fine del 2021, l'affidamento della realizzazione entro il terzo trimestre 2022 e la conclusione dei lavori entro il 2025. Il soggetto attuatore del progetto sarà l'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio». Come noto (la scelta risale al 6 luglio dell'anno scorso) l'Acquario Green sorgerà nell'area della banchina Torpediniere, il cui intervento di riqualificazione per uso turistico è inserito nel Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) per Taranto, per un importo di dodici milioni di euro. Al sì di Conte seguirà l'invio alla Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In questo modo si chiuderà una procedura aperta al tavolo Tip il 22 maggio 2020 dove, alla presenza del presidente del Consiglio, era stato deliberato il finanziamento da cinquanta milioni di euro.

Il progetto di realizzazione dell'Acquario Green era inizialmente contenuto nel cosiddetto Cantiere Taranto (ideato dal sottosegretario Turco è stato presentato ai ministri del governo Conte II a ottobre 2019), prima di confluire nel Cis. Il Cantiere Taranto è un provvedimento strategico che punta a «realizzare il primo programma di riconversione economica, sociale e culturale dell'area di Taranto», ed è caratterizzato da un insieme di misure incanalate su cinque principali direttrici: università, ricerca, innovazione; infrastrutture; sviluppo economico, sociale e culturale; riqualificazione urbana; ambiente e bonifiche. Il principale strumento di realizzazione del Cantiere Taranto è proprio il Cis, la cui governance dal 5 marzo dello scorso anno è stata assunta direttamente dal premier dimissionario Conte che si è avvalso del coordinamento di Turco, del responsabile unico del contratto Gerardo Capozza, della struttura di missione della presidenza del Consiglio, Investitalia, e del soggetto attuatore, Invitalia.

Poco meno di tre anni per realizzarlo, a partire dalla fine del 2022, secondo il piano appena reso noto dal sottosegretario Turco: entro il 2025 l'Acquario Green di Taranto sarà realtà.

L'intervento da cinquanta milioni di euro inserito nel Cis trasformerà l'area della banchina Torpediniere sul Mar Piccolo in un osservatorio scientifico e didattico, una casa di cura per il recupero di animali marini, un centro di riabilitazione per disabili e autistici, nonché un polo turistico. Non un acquario qualunque, quindi, ma qualcosa di più rispetto alle strutture oggi esistenti. Una scommessa per la città su cui hanno puntato, dopo le dovute rassicurazioni sulle finalità, anche le associazioni ambientaliste (Wwf, Lav, Legambiente e Jonian Dolphin Conservation). Il progetto dell'Acquario Green avrà quattro direttrici: ambientale-marina, scientifica, socio-sanitaria, digitale. Diventerà un centro di ricovero e riabilitazione per animali marini, un laboratorio scientifico sull'educazione ambientale, una struttura socio-sanitaria ad esso legata per il sostegno alla disabilità, e adotterà un sistema innovativo digitale per la conoscenza degli animali marini. Il progetto non prevede alcuna cattività degli animali ed è questo il punto di forza che ha convinto le associazioni a supportarlo. Sarà un vero e proprio polo scientifico, naturalistico e ambientale grazie anche al coinvolgimento dell'università e del Cnr.

