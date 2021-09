Eventi e turismo ok, ma a Taranto mancano le strutture ricettive

Diciassette festival da giugno a settembre. Musica, prosa, talk, cinema, operetta, swing, jazz, classica. Nelle piazze, negli oratori, nei giardini, sul sagrato della Cattedrale, negli stabilimenti della Marina di Taranto. Più di 60 date e sold out ogni sera. Sono 37mila le presenze registrate in città nel mese di luglio e si attestano intorno al +20% quelle del mese di agosto in fase di definizione proprio in questi giorni. Sono i numeri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati