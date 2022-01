Verso il voto a Taranto, Gugliotti e Stellato possibili antagonisti alle primarie

Si torna a parlare di Primarie in vista delle elezioni amministrative al Comune di Taranto. A porre la questione è nuovamente il “Patto per Taranto”, per voce del consigliere regionale di Popolari con Emiliano Massimiliano Stellato. A differenza dei mesi passati, quando destinataria della proposta era la coalizione di centrosinistra che, però, l’ha respinta al mittente, stavolta la richiesta è indirizzata non solo ai partner del tavolo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati