Focus sul lavoro ed in particolare sulle modalità per trovarlo. È l’obiettivo del bando pubblico regionale “Punti cardinali”, a cui ha aderito la Confcommercio di Taranto in collaborazione con i Comuni di Avetrana, Manduria, Sava, Palagiano, Palagianello, Torricella, Massafra.

Un piano in tre linee



In particolare, ogni progetto prevede tre linee di intervento. La prima punta su laboratori didattici, esperienziali o narrativi realizzati con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali nei confronti di studenti delle scuole primarie e secondarie, allievi di percorsi di studio its e universitari ma anche disoccupati, inoccupati e giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni, lavoratori che intendono riqualificarsi per intraprendere nuovi percorsi lavorativi.

Poi, seguono le giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder del territorio ed infine, gli sportelli di accoglienza e orientamento al cittadino, utili per richiedere informazioni e chiarimenti e scegliere percorsi in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali.

L'accordo con i sindaci jonici



Nei sette Comuni che hanno sottoscritto i relativi partenariati si svolgerà l’attività programmata con il supporto dei rappresentanti di Confcommercio che, con il centro di assistenza tecnica Sistema Impresa, ha aderito al progetto. Un collegamento in rete dunque, sottolineato dalla firma dei rappresentanti dei Comuni capofila, i sindaci Antonio Iazzi (Avetrana), Gregorio Pecoraro (Manduria), Maria Rosaria Borracci (Palagianello), Domenico Pio Lasigna (Palagiano), Gaetano Pichierri (Sava) e Francesco Turco (Torricella).

I dati



D’altra parte, le opportunità di lavoro sembrano esserci, come conferma il Direttore di ConfCommercio Taranto, Tullio Mancino ma criticità permangono sul fronte della formazione. «L’ultimo Rapporto sul Mercato del Lavoro rileva una crescita in termini di domanda di lavoro del 14% solo nel primo trimestre 2023. Di concerto, cresce la difficoltà di reperimento di personale che porta il mismach tra domanda e offerta a percentuali vicine al 50%. Significa che una impresa di due fatica a trovare personale. È un quadro a cui non possiamo rispondere con iniziative estemporanee. L’avviso regionale Punti Cardinali ci ha offerto la possibilità di creare una piattaforma integrata di orientamento, mettendo in rete tutti gli attori che a vario titolo possono contribuire a creare percorsi di orientamento alla formazione e al lavoro lungo tutta la vita delle persone».

Le dichiarazioni



Il lavoro al centro del dibattito è per Leonardo Giangrande, presidente Confcommercio, imprescindibile. «Una associazione moderna come la nostra, non può trascurare temi strategici per il futuro delle imprese come quelli della formazione e del lavoro. Su questi temi si gioca la sopravvivenza stessa delle nostre imprese. È per questo motivo che Confcommercio ha sollecitato tutti i Comuni della Provincia alla partecipazione al bando e offerto loro un supporto tecnico continuo, mediante la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa che ci vedrà fianco a fianco su questo ed altri progetti a favore delle imprese».

Dello stesso avviso, il presidente Sistema Impresa Giuseppe Spadafino: «L’associazionismo sindacale evolve oggi in forme differenti. Le aziende - spiega - si aspettano da noi un supporto in termini di servizi che consentano loro di risolvere i piccoli e grandi problemi di ogni giorno. Il nostro Centro di Assistenza Tecnica, grazie alla sua funzione di ente di formazione e agenzia per il lavoro, ha potuto lavorare al fianco di questi Comuni favorendo al momento il finanziamento di 7 progetti per altrettanti Comuni, a cui si aggiungeranno presto altri sette Comuni che saranno finanziati a seguito dell’aumento del budget disposto nei giorni scorsi dalla Regione. Insieme agli altri partner ci occuperemo ora del coordinamento delle attività e della loro migliore realizzazione».

In altre parole, si punta al gioco di squadra per creare sistemi integrati di orientamento e formazione per il lavoro con il coinvolgimento dei Comuni e di una serie di stakeholders locali. Potenziare le competenze dei lavoratori e favorire l’incontro tra domanda ed offerta rappresenta la vera sfida in un territorio dove è alto il livello di disoccupazione ma, allo stesso tempo, le imprese stentano a trovare personale qualificato.