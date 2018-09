Indimenticato Minervini, ecco il murale dedicato al papà di “Bollenti spiriti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ appena passato il secondo anniversario della morte (22 agosto), ma il ricordo di Guglielmo Minervini è sempre vivo. Soprattutto tra i giovani che hanno avuto modo di conoscerlo e confrontarsi con lui.Come i ragazzi dell’Arci Calypso di Sava (Taranto), che all’assessore e consigliere regionale hanno voluto dedicare un murale che mostra proprio il volto del politico scomparso nel 2016 dopo aver lottato contro la malattia. L’iniziativa si inserisce nelle attività del laboratorio “Bollenti Spiriti”. Il ritratto e una famosa citazione di Minervini sono stati scelti per ricordare un uomo che, con il suo impegno nelle politiche giovanili e con i suoi ideali, ha mantenuto alta la speranza di una Puglia migliore. Guglielmo Minervini, dopo essere stato sindaco di Molfetta per due mandati, viene eletto nel 2005 consigliere regionale. E’ stato il “papà” di “Bollenti spiriti”, iniziativa della Regione che ha promosso la formazione e l’avvio al lavoro per migliaia di ragazzi pugliesi. L’inaugurazione del murale è fissata per domenica 23 settembre alle 19.