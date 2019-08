A fuoco un treno merci: sospesa la circolazione ferroviaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pomeriggio di disagi per chi ha viaggiato in treno sulla tratta ferroviaria tra Taranto e Metaponto. A causa di un incendio che è divampato oggi pomeriggio, per diverse ore, è stato sospeso iltraffico ferroviario sulla linea Metaponto-Taranto.L'incendio si è verificato poco prima delle 15 nei pressi della stazione di località "Cagioni" a Taranto, a bordo di un treno merci che trasporta derrate alimentari.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.Le cause dell' incendio sono ancora in corso di accertamento.Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Metaponto, in provincia di Matera, e Taranto.I maggiori ritardi si sono verificati per i treni verso Basilicata, Campania e Calabria.Alle 20.20 il traffico ferroviario sulla linea Metaponto–Taranto, sospeso dalle 14.40 per permettere l’intervento dei Vigili del Fuoco, è stato comunque riattivato.Nel corso della sospensione tre treni sono stati limitati e sostituiti con autobus.