Tokyo, Dell'Aquila in finale. La prima medaglia italiana è di Mesagne

La prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Tokyo arriva dalla Puglia. Sul podio il 20enne di Mesagne Vito Dell'Aquila.

L'impresa e l'attesa

Arriva la prima medaglia per l'Italia, ora resta solo da capire se sarà un oro o un argento: fiato sospeso. Vito Dell'Aquila si è infatti qualificato alla finale per l'oro del taekwondo, 58 kg, battendo in semifinale l'argentino Lucas Guzman. Contro il turco Mohamed Jendoubi, Dell'Aquila combatterà alle 21.45 ora locale, le 14.45 italiane.

Chi è Vito Dell'Aquila

Vito Dell’aquila (taekwondo), di Mesagne: cresciuto nella palestra New Marzial di Mesagne, agli ordini del maestro Roberto Baglivo, come aveva già fatto Carlo Molfetta, unico campione olimpico della storia del taekwondo italiano (Londra 2012). Appassionato di musica e fotografia, in futuro sogna di diventare giornalista. Nel frattempo, però, con una medaglia di bronzo mondiale in bacheca (dove ha trovato posto anche un bronzo europeo) vinta in Corea del Sud nel 2017, torna in Asia sperando di ripercorrere il percorso olimpico del suo illustre concittadino.

