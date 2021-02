Il turco Yalcin si presenta: "Sogno di giocare in serie A con il Lecce"

LECCE Ha scelto la maglia numero 10 "perché so che qui in Italia è un numero molto importante" e sogna di conquistare "la promozione in serie A con la squadra giallorossa". Guven Yalcin è stato presentato questa mattina dal direttore sportivo Pantaleo Corvino. Il turco è già a disposizione del tecnico Corini: "Sì, mi sento pronto - ha detto l'ex attaccante del Besiktas -. I miei nuovi compagni di squadra mi hanno trasmesso grandi emozioni, non vedo l'ora di dare il mio contributo alla squadra". Yalcin non teme la concorrenza in attacco: "Nel corso della carriera ho già giocato con grandi attaccanti e quindi so bene che la competizione rappresenta un'arma in più per la squadra".

