Xavi critica Mourinho, l'ex Lecce Cosmi interviene sui social: «Stai zitto, co...»

Xavi contro Josè Mourinho. E Serse Cosmi contro Xavi per difendere lo Special One. Teatrino social, nel quale ha preso la "parola" anche il tecnico ex Lecce (nel 2011/12 sfiorò la salvezza con un ottimo girone di ritorno). Una nota pagina Instagram, Cronache di Spogliatoio, ha trascritto le dichiarazioni di Xavi. Subito il commento di Cosmi: «Stai zitto co...».

E nonostante abbia poi cancellato il tutto, lo screenshot è diventato virale.

Cosa aveva detto Xavi su Mourinho

«Ognuno si comporta come gli pare, se ti senti danneggiato in una finale... Ma noi giocatori e allenatori dobbiamo essere da esempio». Nella conferenza della vigilia del match della Liga spagnola contro il Celta Vigo, il tecnico aveva commentato la sfuriata di José Mourinho nei sotterranei della Puskas Arena nei confronti dell'arbitro Taylor: «Come chiediamo di non essere insultati, dobbiamo essere i primi a dare l'esempio. La condotta è molto importante, spero di non offrire mai un'immagine del genere».