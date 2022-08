Falcone si prende il Lecce: tra i tanti dubbi, è già una certezza. Sarà lui il titolare

Tra amichevoli, lunghe attese e segnali: il Lecce si prepara per l'Inter. E lo fa tra dubbi e certezze. Tra queste, inevitabilmente, balza all'occhio l'ottimo pre-campionato, con una prestazione importante contro il Parma nell'amichevole persa, di Wladimiro Falcone. Il portiere, che l'anno scorso aveva disputato dieci gare con la casacca della Sampdoria in A, sembra essersi garantito il posto, almeno per il momento. Decisivo contro i ducali con una serie di parate che lo hanno elevato a migliore in campo, in una serata storta per i giallorossi.

Da Francavilla all'Inter: è lui il titolare

Falcone aveva giocato la prima amichevole alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana contro la Virtus. Anche in quel caso fu molto bravo a chiudere la porta, per quanto contro una squadra di Serie C. E giocò tutta la partita.

Falcone e Brancolini, un duello che durerà un campionato. I due, però, hanno già legato fuori dal campo e nelle stories di Instagram non è difficile vederli insieme. Intanto il titolare sembra essere l'ex Sampdoria e contro il Cittadella venerdì sera arriverà un'altra conferma. Pochi dubbi, almeno in porta.