"We are in Puglia" firma le divise del Lecce: stasera il debutto

La squadra del Lecce e l'agenzia regionale per il turismo Pugliapromozione insieme per la valorizzazione del territorio. In occasione della gara amichevole contro il Parma di questa sera (ore 20.30 diretta Sportitalia) sul pantaloncino da gara del Lecce ci sarà l'hashtag #weareinpuglia attraverso il quale il turista che vuole scoprire la Puglia può orientarsi consultando i profili Facebook, Instagram, Youtube e Twitter di Puglia365, WeAreinPuglia, Pugliaevents.

APPROFONDIMENTI BARI Porto, l’anno dei record a Bari: «Ma nel 2023 vogliamo migliorare ancora di più» IL TURISMO A Bari tre navi e 5mila crocieristi in un solo giorno. Decaro: «Record per la città» L'ECONOMIA Turismo, flessione a luglio nel Salento. Federalberghi: «Manca una strategia» REGIONE Puglia, turismo e cultura: aiuti per 80 milioni di euro alle imprese "colpite" dal covid. Contributi per altre 1000 realtà

La valorizzazione del brand Puglia

E' la prima volta che l'hashtag #weareinpuglia è presente in occasione di una partita con una squadra di serie A di calcio maschile. «Questa azione riferita alla partita amichevole odierna Parma-Lecce - dichiara Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - rientra in un'azione più ampia di valorizzazione del brand Puglia che l'Agenzia regionale del turismo sta portando avanti puntando su grandi eventi sportivi. Lo abbiamo fatto, ad esempio, con la regata Brindisi-Corfù, i mondiali di Orieentering a Vieste (Foggia), e il campionato nazionale di ciclismo nella terra delle Gravine».