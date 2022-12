Riecco Cheddira: «Mondiali esperienza unica. Ho scambiato la maglia con tre campioni, peccato per quel rosso. Mercato? Resto a Bari»

«In Qatar ho vissuto una esperienza unica. Mi restano un sacco di emozioni, soprattutto quando fai parte di una squadra piena di campioni. Abbiamo giocato contro le migliori nazionali, contro giocatori come Cristiano Ronaldo. Ho capito che i sacrifici vengono ripagati. Ora testa solo al Bari»: così l'attaccante del Bari e della nazionale del Marocco, Walid Cheddira, ha commentato l'esperienza vissuta ai mondiali.

Le maglie e il rosso

«Ho scambiato la maglia con Leao, Perisic e Mertens - ha raccontato ancora -. Mi è dispiaciuto per il rosso rimediato di aver saltato la semifinale con la Francia». La punta è ora molto corteggiata sul mercato: «Non penso alle trattative. Con il mio procuratore abbiamo le idee chiare. Sul futuro non so dire nulla. Mi trovo molto bene a Bari e sono concentrato sul campo». «Abbiamo dato il massimo, alcuni miei compagni hanno giocato anche infortunati per dare gioia ai nostri tifosi, sostenuti da un intero popolo», ha ricordato ancora. Poi si è soffermato sul futuro del Bari e sulla voglia di tornare al gol: «Non guardo la classifica marcatori. Non ho il pallino di essere capocannoniere. Lavoro per me e per la squadra. A fine stagione tireremo le somme. Lunedì sera, contro il Genoa, sono a disposizione del tecnico. Sarà una partita molto importante, speriamo di fare bene».