Oggi tutti al Via del Mare: c'è il ritorno di Vugrinec. Alle 14.30 amichevole contro i croati del Varazdin

La prima volta di Davor Vugrinec da ex contro il suo Lecce. Il talentuoso attaccante croato, protagonista di tanti successi in maglia giallorossa tra il 2000 e il 2003, tornerà a calpestare l’erba dello stadio Via del Mare oggi pomeriggio in occasione dell’amichevole internazionale della squadra giallorossa contro l’NK Varazdin, il club della massima serie croata di cui Vugrinec da alcuni anni è vicepresidente. Appese le scarpe al chiodo nel 2015, “Vuga” ha lasciato il mondo del calcio per dedicarsi a quello dell’arte al punto da diventare uno dei più stimati galleristi europei. Solo per un atto d’amore nei confronti del club della sua città e nel quale era cresciuto, il Varazdin, di recente ha deciso di sostenere economicamente l’attività accettando di ricoprire la carica di vicepresidente, senza però avere un ruolo attivo all’interno del sodalizio. Nell’Nk Varazdin, oggi pomeriggio avversario della squadra di Baroni (fischio d’inizio alle ore 14.30), gioca Noa, il figlio ventenne di Vugrinec, che ha scelto di seguire le orme del padre.



Vugrinec lasciò il Lecce nel 2003 con un bilancio di 64 partite e 19 reti in serie A, 8 partite e 2 reti in serie B, 6 partite e 3 reti in Coppa Italia. Tante le reti realizzate con maglia del Lecce ma una, in particolare, è entrata nella storia del club giallorosso: è quella messa a segno a San Siro il 12 novembre 2000 nella sfida contro l’Inter, unico successo ottenuto dai salentini in trasferta contro la formazione nerazzurra. Un gol che Vugrinec, in lacrime dopo aver battuto Ballotta con un destro angolato, dedicò al nonno scomparso poche ore prima il fischio d’inizio.Ovviamente, la gara di oggi contro il Varazdin servirà al tecnico del Lecce, Marco Baroni , per testare il gruppo in vista del match di campionato del 4 gennaio 2023, al Via del Mare, contro la Lazio di Maurizio Sarri. Con ogni probabilità, come è già accaduto nell’amichevole della scorsa settimana contro l’Udinese, Baroni farà ruotare tutti gli uomini disponibili. Prima del fischio d’inizio il presidente Saverio Sticchi Damiani conferirà al responsabile dell’area tecnica, Pantaleo Corvino , un riconoscimento per celebrare le 600 partite in Serie A totalizzate nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera alla guida dell’area tecnica di Lecce, Fiorentina e Bologna. Traguardo raggiunto in occasione della 5ª giornata di andata dell’attuale campionato di Serie A.