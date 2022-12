Vugrinec torna a Lecce, gli applausi del "Via del Mare" vent'anni dopo (foto)

La stagione 1999/2000 si era chiusa con una storica salvezza in serie A ma David Sesa non faceva più parte dell'organico del Lecce. Tra i tifosi emergevano interrogativi, dubbi e incertezze perché andava via (ceduto al Napoli) uno dei protagonisti, a suon di gol e giocate, del ritorno nella massima serie (con Sonetti) e della successiva permanenza nell'elite del calcio (con Cavasin) dei giallorossi. Chi può affiancare bomber Lucarelli in attacco? Era il quesito dell'estate salentina del 2000. Pantaleo Corvino, sempre lui, tirò fuori dal cilindro Davor Vugrinec, attaccante simile nelle movenze a Sesa, tecnicamente molto dotato, il giocatore ideale da mettere accanto a Lucarelli. La storia è nota, Vugrinec tra il 2000 e il 2003 segna 24 gol in 78 partite con il Lecce (memorabile il gol a San Siro contro l'Inter per la storica vittoria dell'11 novembre del 2000) entrando anch'egli nella storia del club giallorosso. Oggi, in occasione della partita amichevole contro il suo Varazdin, lo stadio "Via del Mare" gli ha riservato tantissimi applausi. Ecco le foto (foto Anza e Marco Lezzi).

Qui sotto Davor Vugrinec in azione con la maglia giallorossa