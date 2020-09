Italia campione d'Europa dopo 23 anni: a Lecce si avvera il sogno azzurro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una Nazionale italiana da favola, conquista il primo posto nel Campionato Europeo Under 18 . I ragazzi d’oro allenati da Vincenzo Fanizza ieri sera al Palasport di Piazza Palio di Lecce si sono aggiudicati per 3-0 la finale con la Repubblica Ceca (25-23, 25-16, 25-18). Una corsa al titolo continentale iniziatacondue set da recuperare sulla Turchia, poi lamusica ècambiata. È cresciuta la consapevolezza sulla forza del gruppo azzurro, soprattutto dopo la vittoria in semifinale sulla quadrata Polonia. L’impresa confezionata a spese della Repubblica Ceca e il successo del volley maschile nazionale, ripartito dopo il lungo stop proprio dall’Europeo Under 18 svolto a Lecce e Marsicovetere. Prima palla in battuta alle ore 20, via ad un match che potrebbe regalare una grande soddisfazione alla pallavolo nazionale. Italia e RepubblicaCecacercano l’assalto decisivo al titolo continentale.La truppa di coach Vincenzo Fanizza parte decisa (12-8), poi gli avversari registrano i meccanismi e con un break di 4 punti entrano in partita. Punto a punto le contendenti viaggiano fino al 22-22, poi emerge la grinta degli azzurrini, che spezzano l’equilibrio (24-22) e strappano il primo set al secondo tentativo. Il vantaggio da una carica non indifferente a Luca Porro (premiato come miglior atleta della rassegna) e compagni, la seconda frazione è un capolavoro tecnico, alla Repubblica non si concede neppure un centimetro. Il 25-16 è lo specchio di una situazione tenuta costantemente in pugno dalla nazionale italiana. Il primo posto del podio del Campionato Europeo è dietro l’angolo, l’Italia deve compiere l’ultimo scatto per realizzare un sogno.Nel terzo parziale dopo il 10-10 la strada è tutta in discesa, grazie a tanta concentrazione e con un ottimo muro viene spenta la resistenza degli avversari. Il risultato (20-12) la dice lunga sulla supremazia dei ragazzi di Fanizza. La meta è vicinissima, la medaglia d’oro diventa realtà quando il tarantino Cosimo Balestra dal centro stampa a terra ilpallone del trionfo