Volley, Taranto-Modena si gioca domenica

(foto Ufficio stampa Gioiella Prisma Taranto)

La gara valida per la 12ª giornata di ritorno del campionato di SuperLega tra la Gioiella Prisma Taranto Volley e la Leo Shoes PerkinElmer Modena si disputerà al PalaMazzola domenica 13 marzo 2022, con prima battuta alle ore 17.00. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Volleyballworld.tv. Il sodalizio del presidente Bongiovanni fa sapere che è attiva la prevendita dei tagliandi relativi all’incontro contro la formazione emiliana. I tagliandi saranno acquistabili presso il Bar Tabacchi Pausa Caffè sito in viale Trentino 5/B, presso il Bar Coffe Time sito in via Principe Amedeo 172 o presso il circuito EtesTicketing, raggiungibile dal sito www.etes.it.