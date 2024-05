Volley mercato serie A: alla Gioiella Prisma Taranto arriva il palleggiatore Fevereiro

Diogo Fevereiro classe 2005, per 181 cm di altezza, originario del Portogallo, di Lisbona, sarà il secondo palleggiatore della Gioiella Prisma Taranto Volley, dietro l'ala sapiente di Jan Zimmermann.

Così il ds Corsano: "Diogo Fevereiro è un giocatore con una buona base di partenza e con ampi margini di crescita. Data la sua giovane età porterà al gruppo quell’entusiasmo e quella sfrontatezza di cui la squadra ha bisogno, sin dalle prime battute del campionato, e imparerà a misurarsi con un campionato di alto livello come il nostro direttamente sul campo". Fevereiro aggiunge: "Sono molto felice di giocare in Superlega, uno dei migliori campionati al mondo, con i migliori giocatori. Non vedo l’ora di iniziare la stagione a Taranto per migliorarmi e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Per me giocare a Taranto è una sfida di altissimo livello e spero di poter misurarmi in campo nel migliore dei modi".